37-летнего туляка с туберкулезом нашли и принудительно отвезли на лечение в диспансер Фото: Алексей ФОКИН

37-летний житель Тулы, ведущий асоциальный образ жизни и любящий спиртные напитки узнал о том, что заболел туберкулезом, однако лечиться в больнице он не захотел. Поэтому суд обязал его лечь в диспансер в принудительном порядке. Туляк начал скрываться от правоохранителей и медиков.

Сначала сотрудники полиции искали его по месту прописки, но как оказалось, там он не проживал и пытался всячески скрыть свое местонахождение. Исходя из этого, мужчину объявили в розыск.

Проведя необходимую работу, правоохранители все же выяснили, где обитает заболевший. Оказалось, что он живет у своей знакомой. Туляка задержали и все таки отвезли на лечение в Тульский областной противотуберкулезный диспансер.