Первое место в финальной игре «Оружейной лиги» КВН тульская команда поделила с Егорьевском Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье, 8 ноября, в День рождения КВН в Туле прошла финальная игра «Оружейной лиги». Так, за первое место боролись команды «Имени Янковского» (Мурманск – Санкт-Петербург), «Задняя парта» (Тула), «Изменяя внутренний мир» (г. Москва), «Любимая команда Льва Николаевича» (Тула), «АкваБатя» (г. Москва), «Сборная города Егорьевска» (г. Егорьевск).

В состав жюри вошли игроки КВН, представители культурного и спортивного сообщества, представители областного правительства. Фаворитами игры стали две команды: «Сборная города Егорьевска» и «Задняя парта». Именно они набрали одинаковое и самое высокое количество баллов, поэтому победу разделили поровну.

Второе место заняла команда «Имени Янковского». Третье же место снова пришлось делить сразу двум командам - «АкваБатя» и «Любимая команда Льва Николаевича».