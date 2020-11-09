В Тульской области в жилом доме Ясногорска спасатели тушили кухню Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 9 ноября, ряд региональных СМИ, ссылаясь на РЕН-ТВ, сообщили о том, что в Тульской области в одном из жилых домов Ясногорска по улице Гайдара произошел хлопок газа. Однако, опираясь на данные регионального МЧС, в данном доме зафиксирован только случай пожара.

О происшествии в ведомство сообщили в 10:40 по мск. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Потушить возгорание получилось в течение пяти минут. В пожаре обгорел кухонный гарнитур на площади 3 кв.м. Никто из людей не пострадал.

Причина пожара устанавливается. Есть версия, что возгорание возникло в следствие сорванного с газовой плиты шланга.