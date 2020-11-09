В Тульской области водитель Renault смертельно въехал в кирпичную стойку забора Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье ночью, 8 ноября, в Богородицке на улице 10 Армии произошло одиночное смертельное ДТП. Участниками его стали иномарка и стойка забора.

По данным ГИБДД, 43-летний водитель Renault Koleos, по предварительной информации, съехал с дороги и въехал кирпичную стойку забора. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался.

Помимо этого пострадали еще две пассажирки автомобиля: 34 и 32-летняя девушки, которые были доставлены в медучреждение с различными травмами.