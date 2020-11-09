В Тульской области уснувший водитель "ВАЗа" врезался в грузовик

В Тульской области уснувший водитель "ВАЗа" врезался в большегруз Фото: материалы пресс-служб

В субботу утром, 7 ноября, на 141-ом километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе произошло ДТП, участниками которого стали отечественная легковушка и большегруз.

Так, едя по дороге 24-летний водитель «ВАЗ 211440» уснул за рулем, из-за чего и врезался в попутно идущий автомобиль «MAN», которым управлял 32-летний мужчина.

К счастью, авария оказалась не такой серьезной. В ней пострадал водитель легковушки, который после оказания медпомощи был отпущен.