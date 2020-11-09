В Тульской области автоледи на "СИАЗ" сбила двух подростков Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 6 ноября, в Богородицке в 13:25 по мск на улице Коммунаров произошло ДТП с участием автоледи и двух подростков.

Так, управляя автомобилем «СЕАЗ» 58-летняя водитель сбила двух подростков-пешеходов. Под колеса автомобиля попали 13 и 15-летний мальчики. По предварительной информации, они переходили проезжую часть дороги на перекрестке.

В результате ДТП юноши получили различные травмы и были доставлены в больницу.