В Тульской области возле Маклеца жестко столкнулись минимум три автомобиля

фото: ЧП Новомосковск Фото: соцсети

Сегодня утром, 9 ноября, на дороге под Новомосковском около Маклеца произошло серьезная и трагичная массовая авария. По предварительным данным, на дороге жестко столкнулись не менее трех легковых автомобилей.

фото: ЧП Новомосковск Фото: соцсети

По словам очевидцев, в ДТП погиб человек или даже два. Точное количество пострадавших на данны момент устанавливается. Также, по словам очевидцев, в данном происшествии серьезно пострадали почти все участники ДТП. Предположительно, причиной тому могла стать гололедица, которая вынесла один из автомобилей, как говорят, «Ладу Калину» на встречную полосу.