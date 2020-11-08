В Туле на проспекте Ленина загорелись деревянные бытовки Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 8 ноября, в Туле загорелись деревянные бытовки.О происшествии сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 06:28 по мск.

Возгорание сооружений произошло по адресу: проспект Ленина, 102. На место происшествия оперативно выдвинулись 8 пожарных расчетов из 29 человек . Через 4 мин пожарные уже были на месте, а в 07:10 пламя было потушено.

В результате происшествия огонь полностью уничтожил три бытовки, однако обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.