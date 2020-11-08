8 ноября погода в Туле будет пасмурной, дождливой и прохладной Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 8 ноября, в Туле будет пасмурно, дождливо и прохладно. Днем температура воздуха поднимется всего до +9 градусов, и будет идти дождь. Вечером же столбик термометра покажет +8 градусов, а осадки продолжатся.

Ветер будет дуть умеренный западный со скоростью 6,1 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы - 740 мм.рт.ст.

В понедельник, 9 ноября, в Туле будет ясно, но морозно. Днем температура воздуха поднимется всего до +4 градусов, а вечером опустится до +2.