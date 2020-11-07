В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня днем, 7 ноября, в Тульской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 12-17 м/с. В связи с этим по области было объявлено метеопредупреждение.

Главное управление МЧС России по региону напоминает о соблюдении правил личной безопасности в неблагоприятных погодных условиях.

В случае возникновения ЧС и других происшествий туляков просят сообщить в Единую службу спасения по телефону "01" или с мобильного – "112", "101".