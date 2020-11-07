Тульские спасатели разминировали три боеприпаса времен ВОВ Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 6 ноября, сотрудники Областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, разминированы были две гранаты Ф-1, которые были обнаружены на территории Богородицка, а также артиллерийский снаряд 152 мм, который нашли в Алексине.

Региональное МЧС обращает внимание туляков, что в случае обнаружения боеприпасов, снарядов или гранат, не стоит подходить к ним близко, а также нельзя их трогать. О своей находке следует в полицию или службу спасения, после на место прибудут специалисты.