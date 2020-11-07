В Тульской области за пять рублей выставили на продажу львят

На сайте бесплатных объявлений появилось довольно заманчивое и необычное объявление. В Тульской области на продажу выставили львят, а цены им 5 рублей. Известно, что продавцом выступает передвижной цирк, который остановился на территории региона.

Львятам всего 5 месяцев. При этом, маленьких хищников продают вовсе не по “дешевке”, да и не в абы какие руки. Цена каждого львенка начинается, на самом деле, от 80 000 рублей и доходит до 1 млн, а зависит она от вида животного.

При этом, продавец очень жестко отсеивает покупателей. Частным лицам зверят не продадут, а вот другим зоопаркам, фермерам или предпринимателям - да. Законность же купли-продажи контролирует Россельхознадзор.