Тульский Минздрав опроверг новость о переполненном госпитале с коронавирусными больными Фото: Алексей ФОКИН

Жители Тульской области обнаружили в сети шокирующее видео с инфекционным госпиталем, который якобы находится в регионе. Так, судя по медучреждение переполнено настолько, что все заболевшие находятся в коридорах, на стульях и на диванах.

Однако на это оперативно отреагировал региональный Минздрав. По словам ведомства, это видео является всего лишь фейком и не более того.

Также, Минздрав обратил внимание на то, что в регионе участились случаи рассылки фейковых сообщений, связанных с коронавирусной инфекцией.