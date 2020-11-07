7 ноября за порядком в Туле проследит дежурный

Сегодня, 7 ноября, в Туле назначен дежурный по городу. Так за порядком в городе проследит один из работников администрации в дежурном режиме.

7 ноября на пост дежурного назначен заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Городничев Дмитрий Анатольевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).