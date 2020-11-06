82-летнюю жительницу Тульской области обокрала липовая соцработница Фото: Алексей ФОКИН

82-летняя жительница Ясногорского района стала жертвой мошенников, которые представились ей работками социальных служб.

Так в квартиру к пенсионерке пришла якобы соцработница. Неизвестная рассказала о том, что в городе якобы работают фальшивомонетчики и утвердила, что необходимо проверить на подлинность все денежные средства. Так она получила в свои руки все наличные сбережения пенсионерки в размере 90 тысяч рублей, после чего скрылась с места происшествия. А потерпевшая, поняв, что стала жертвой обмана, сразу же обратилась в полицию.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождения мошенницы. А также правоохранители просят туляков быть более внимательными и бдительными , не впускать в дом и не доверять свои средства незнакомым людям.