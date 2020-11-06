Погода на выходные в Туле: пасмурно, дождливо и ясно Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие выходные дни, 7 и 8 ноября, в Туле и области будет преимущественно пасмурная и дождливая погода.

Так например, в субботу, 7 ноября, в областной столице днем разогреет до +10 градусов, небо будет облачным, с прояснениями. Вечером же небо станет ясным, а столбик термометра покажет до +8 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, в Туле погода будет пасмурной и дождливой на протяжении всего дня. В дневное время столбик термометра поднимется до +10 градусов, а вечером — до +8.