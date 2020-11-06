Перед началом матча Центральный стадион Тулы обследуют кинологи Фото: материалы пресс-служб

Завтра, 7 ноября, в Туле пройдет матч между командами тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора» в рамках 15-го тура чемпионата РПЛ. Общественный порядок и безопасность на матче обеспечат военнослужащие и сотрудники и Росгвардии совместно с сотрудниками полиции.

Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию проверят кинологи и специалисты инженерных подразделений Росгвардии. Возле стадиона будут патрулировать сотрудники вневедомственной охраны.

Напомним, что матч состоится 7 ноября в 16:30 на Центральном стадионе Тулы.