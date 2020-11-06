В Тульской области три общепита попались Роспотребнадзору из-за коронавирусных правил

Роспотребнадзор продолжает проверять магазины и заведения общепита на предмет соблюдения короновирусных правил. Так, за прошедшую неделю, с 29 октября по 5 ноября, сотрудники Управления посетили с проверкой 33 магазина и шесть кафе на территории региона.

И, как обычно, в некоторых из проверенных точек были обнаружены санитарные и эпидемиологические требования. Так, два магазина со соблюдали установленные санитарные нормы в условиях пандемии, а их юр лица (ИП), получили соответствующие протоколы.

Также проверку не прошли три точки общепита. При этом одно из кафе в Новомосковске потребовали закрыть на 30 дней.