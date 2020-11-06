В Тульской области в деревне Сухотино пожар уничтожил жилой дом Фото: материалы пресс-служб

Сегодня утром, 6 ноября, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили, что в деревне Сухотино, что в Ясногорском районе, загорелся жилой одноквартирный дом. О возгорании стало известно в 8:58 по мск.

На место происшествия выехало пять пожарных расчетов. Спасатели прибыли к месту через 14 минут. Полностью горение удалось ликвидировать только в 10:40 по мск.

В результате происшествия сгорел дом, а также имеется пострадавший.