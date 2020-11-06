Под Тулой автоледи на Peugeot сбила переходящего дорогу мужчину Фото: материалы пресс-служб

В четверг вечером, 5 ноября, на 36-ом километре, автоподъезда к городу Тула от М-2 «Крым» произошло ДТП. Участниками происшествия стали Peugeot 307 и 37-летний мужчина.

А произошло все в 17:20 по мск. Так, управляя иномаркой, 34-летняя автоледи сбила пешехода-мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.