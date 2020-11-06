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Жителя Тульской области поймали при попытке откупиться от сотрудника ГИБДД

Мужчина управлял транспортным средством без водительского удостоверения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Жителя Тульской области поймали при попытке откупиться от сотрудника ГИБДД

Жителя Тульской области поймали при попытке откупиться от сотрудника ГИБДД

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники следственного комитета в Щекино расследуют уголовное дело в отношении местного 35-летнего жителя. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве, которое было совершено в отношении инспекторов ГИБДД.

Так, попав в автомобиль инспекторов ДПС, мужчина пытался передать им 2000 рублей за то, чтобы полицейские на составляли на него протокол об административном правонарушении, а также «забыли» о том, что у водителя с собой не было с собой удостоверения.

Однако, сотрудник ГИБДД ответил отказам на такое предложение, после чего действия водителя были пресечены сотрудниками полиции. Мужчина же получил подписку о невыезде, и обвинение в мелком взятничестве. Расследование продолжается.

Криминал