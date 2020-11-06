Тульских медиков скорой помощи бесплатно накормят шаурмой, чаем и кофе Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тульские врачи получат за свою нелегкую работу вкусное и бесплатное «Спасибо!». Так, одна из сетей быстрого питания в течение месяца будет выдавать врачам скорой помощи бесплатные комбо-обеды, состоящие из шаурмы, чая или кофе.

Так, медики по всей Тульской области смогут бесплатно пообедать с 7 по 30 ноября. В общем количестве для них подготовлено свыше 3500 обеденных порций.

Отметим, что такая вкусная акция проходит для работников скорой помощи уже не в первый раз. Дебютировала она весной этого года.