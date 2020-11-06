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В Тульской области руководитель УК из Ясногорска утаил от страховой и налоговой свыше 13 млн рублей

Еще 1,9 млн рублей мужчина задолжал своим работникам
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области руководитель УК из Ясногорска утаил от страховой и налоговой свыше 13 млн рублей

В Тульской области руководитель УК из Ясногорска утаил от страховой и налоговой свыше 13 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

На руководителя одной управляющей компании в Ясногорске завели уголовное дело за мошенничество в крупных размерах. Как выяснилось, что мужчина упрятал от налоговой и страховой служб свыше 13 млн рублей.

Злоумышленник все полученные за те или иные услуги деньги перенаправлял по разработанной схеме контрагентам и подконтрольным юр лицам, обходя тем самым лицевой счет своей организации. К тому же, мужчина обманул не только налоговую со страховой, но еще и 50 своих сотрудников, не выдавая им зарплату более двух месяцев. заработную плату более двух месяцев. Таким образом, руководитель прикарманил себе 1,9 млн рублей.

Сейчас имущество злоумышленника находится под арестом, а заведенное уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Криминал