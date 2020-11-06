В Тульской области сносят опасное недостроенное здание Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 6 ноября, в Новомосковске сносят опасный недострой. При этом, демонтаж здания принудительный и происходит в законном порядке.

Ранее 38-летнего жителя Новомосковска обязали в законном порядке демонтировать объект незавершенного строительства. При этом сам недострой несет угрозу для жизни и здоровья граждан, так как он не огорожен, и каждый человек может свободно проникнуть на его территорию. Однако, владелец здания, получив уведомление о возбуждении исполнительного производства, не спешил его выполнить. В связи с этим бездействием судебные приставы завели на него протокол и выписали штраф.

Так, чтобы освободить земельный участок, ведомство привлекло к работе соответствующую специализированную организацию, которая сейчас производит снос здания.