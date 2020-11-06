Жителя Тульской области осудили за неаккуратное вождение и смертельное ДТП Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове на судебном заседании рассмотрели уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Он обвиняется в том, что нарушил ПДД, из-за чего по неосторожности умер человек.

А случилась трагическая авария в марте 2019 года. Находясь за рулем своего авто, мужчина выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с иномаркой Toyota. Водитель «японца» скончался на месте от полученных травм.

Обвиняемого признали виновным и приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением сроком ан 3 года.