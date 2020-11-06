Жительницу Тульской области отправят за решетку за убийство знакомого пенсионера Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районном суде в присутствии коллегии присяжных заседателей рассмотрели уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве пенсионера.

По данным суда, в этом году 14 июня обвиняемая поссорилась со своим 65-летним знакомым в момент распития алкоголя. В ходе ссоры женщина толкнула мужчину, и после того как он упал, подсудимая ударила его в живот. Однако удар был роковой. Мужчина скончался.

Суд признал женщину виновной и назначил ей 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.