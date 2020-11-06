В Туле поймали нелегального таксиста на Daewoo Nexia Фото: материалы пресс-служб

Со вчерашнего дня, с 5 ноября, в Тульской области региональное УГИБДД проводит рейды по выявлению нелегальных таксистов. Так, за минувшие сутки в областной столице был задержан один из незаконных водителей такси на автомобиле Daewoo Nexia.

Как выяснилось, мужчина работал таксистом без лицензии, к тому же не имел прав, а сам автомобиль имел неисправности, которые запрещают эксплуатацию автомобиля.

В результате, машину забрали на штрафстоянку, а водитель получил три протокола об административных нарушениях.