В Туле на улице Пржевальского авария с автобусом унесла жизнь таксисту Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 5 ноября, в Туле на улице Пржевальского произошло смертельное ДТП. Участниками его стали легковое такси и пассажирский автобус.

По предварительной информации, водитель такси на автомобиле Hyunday Solaris выехал на встречку, где и столкнулся с автобусом " Волжанин". Отметим, что на момент происшествия автобус ехал не по маршруту и без пассажиров. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, которые использовали спецтехнику, чтобы вытащить людей из такси.

В результате аварии водитель такси от полученных травм скончался, а его пассажира доставили в больницу.