6 ноября в Туле будет дождливо и тепло Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 ноября, в Туле ожидается пасмурная погода и осадки в виде небольших дождей утром и вечером. В дневное время температура воздуха поднимется до +7...+9 градусов, а в вечернее до +5...+7 градусов.

Ветер будет дуть умеренный северо-западный со скоростью от 7,1 м/с до 4,6 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 741 мм.рт.ст.

Завтра, 7 ноября, в областной столице днем прольет небольшой дождь и будет +10 градусов тепла, а вечером небо станет ясным, а градусник покажет +9 градусов тепла.