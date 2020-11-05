В Тульскую область пришла новая партия из 3 млн защитных масок

В Тульскую область продолжают приходить средства индивидуальной защиты. Так на прошлой неделе на областной склад поступило свыше 3 млн масок, более 20 000 защитных костюмов, 27 000 респираторов и более 4 000 очков.

Как отметил министр здравоохранения по региону, что на данный момент помощь пациентам с коронавирусом в стационарах и на дому оказывают более 2000 медработников.

Поэтому все пришедшие средства индивидуальной защиты будут распределены по всем учреждениям здравоохранения в Тульской области