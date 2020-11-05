6 ноября некоторые улицы Тулы останутся без холодной воды
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 6 ноября, некоторые жители Тулы останутся временно без холодной воды. Это связано с проведением плановых работ на объектах водоснабжения.
Так, 6 ноября с 10:00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
ул. Смидович, д.д. 13, 18, 18а, 20, 20а, 20б;
ул. Ползунова, д.д. 1,3; ул. Волнянского, д.д. 3, 3а;
ул. Оружейная, д.д. 31, 31а.
А также с 9:30 и до окончания работ ограничат подачу холодной воды по следующим адресам:
ул. Кауля, д.д.7к2, 7к3, 7к4,
ул. Новомосковская, д.д.7,7а.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды.