За октябрь месяц в Тульской области пропало 64 человека

фото: https://vk.com/liza_alert_tula Фото: соцсети

В поисковом отряде «Лиза Алерт» по Тульской области подвели итоги работы за предыдущий месяц. Поисковики смотрят, сколько людей в течение месяца пропало, сколько найдено живыми или уже нет.

Так, за прошедший месяц, к волентерам-поисковикам поступило 64 заявки об исчезновении. Из них 54 человека найдены живыми, двое — умершими, по двум заявкам поиски продолжаются.

фото: https://vk.com/liza_alert_tula Фото: соцсети

Отметим, стало известно о том, что пропавшая ранее 19-летняя жительница Белева была найдена живой.