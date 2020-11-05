В Туле собственник приобрел объект культурного наследия почти за 20 млн рублей

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В Туле частному лицу было продано здание в центре города, которому был присвоен статус объекта культурного наследия. Продажа была совершена в организованных торгах в рамках программы приватизации муниципального имущества на 2020 год.

Так нового владельца приобрел дом №56 по улице Советской. Постройка является частью дома, в котором ранее располагалась пекарня знаменитого булочника Ивана Филиппова. Общая стоимость покупки составила 19 млн 830 тысяч рублей.

После покупки собственник обязан провести ремонтно-реставрационные работы приобретенного здания.