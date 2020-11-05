В Тульской области пьяный водитель "ВАЗа" врезался в иномарку и пострадал Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 4 ноября, в Кимовске на улице Октябрьская произошло ДТП, из-за пьяного водителя. Так, на дороге столкнулись «ВАЗ-2106» и «Volkswagen Passat».

Произошло все в 18:20 по мск. По данным ГИБДД, «ВАЗ» под управлением нетрезвого 60-летнего водителя въехал в попутный «Volkswagen Passat», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Экспертиза показала, что в организме у виновника «торжества» находилось 0,617 мг/л.

Сам же водитель «ВАЗа» получил в аварии различные травмы, но после оказания медпомощи был отпущен.