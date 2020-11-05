В Тульской области молодой водитель на «Mazda 6» насмерть сбил подростка Фото: материалы пресс-служб

В среду, 4 ноября, в Алексине на улице Городская дорога произошло смертельное ДТП. Участниками происшествия стали молодой водитель и несовершеннолетний пешеход.

Так, в 17:50 по мск управляя автомобилем «Mazda 6», 24-летний молодой человек сбил 17-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм.