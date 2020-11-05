В Тульской области в тройном ДТП скончалась 31-летняя автоледи за рулем Ford Focus Фото: материалы пресс-служб

В среду, 4 ноября, на 22-ом километре автодороги «Тула-Белев» в Туле произошло массовое ДТП. Участниками его стали автомобили MAN, Ford Focus и «ВАЗ 21083».

Авария случилась в 11-50 по мск. По данным ГАИ, 31-летний водитель автомобиля «MAN» врезался в частично стоящий на проезжей части «ВАЗ», под управлением 49-летней женщины. После этого грузовик выехал на встречку и там столкнулся с Ford Focus, за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

В результате ДТП водитель иномарки скончалась от полученных травм скончалась, а ее 48-летняя пассажирка получила различные травмы и была доставлена в больницу.