В Туле из пожара на улице Пролетарской эвакуировали 10 человек Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 5 ноября, в Туле по ул.Пролетарской загорелась квартира одного многоквартирного дома. Об этом сообщили около 11:00 в «Единую службы спасения-112».

В 11:05 на место происшествия два пожарных расчета и автолестница. Через 6 минут пожар был полностью потушен. Из дома было выведено 10 человек, пострадавших не обнаружено. Огонь же испортил корпус стиральной машины и кухонный гарнитур.

Причина возгорания устанавливается.