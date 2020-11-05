В Тульской области за один день сгорело пять автомобилей Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 5 ноября, в Тульской области за минувшие сутки в Тульской области произошло 6 техногенных пожаров. Одно возгорание произошло в частном доме жилого сектора, другой — в не эксплуатируемом сооружении. Остальные случаи возгорания были связаны с автомобилями.

Так, за сутки огонь охватил сразу пять автомобилей. Одна машина сгорела в Туле на ул. 1-я Зеркальная. Сразу два автомобиля вспыхнули на ул. Октябрьская в Узловой. Одно авто полыхало в Плавске на ул. Луговой и еще одно - в Липках на ул. Советской.

Как сообщает пресс-служба МЧС, что пострадавших в происшествиях не обнаружено.