Тульские полицейские задержали межрегионального наркоторговца Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Ранее полицейские заполучили информацию, что наркоторговец продавал свой товар через интернет на территории нашего и других регионов.

Так, в присутствии понятых у мужчины были обнаружены и изъяты "закладки" с разными наркотическими средствами, а в его гараже было найдено ещё свыше 200 грамм наркотически средств, предположительно, приготовленных к продаже.

По предварительным данным, наркоторговец в различное время оставлял розничные и оптовые "закладки" с наркотиками в различных регионах страны. В Туле же были обнаружены 23 розничные "закладки", которые должны были попасть в руки к покупателям.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело.