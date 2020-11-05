В Тульской области зафиксировали 15 ДТП с участием такси

В течение 10 месяцев этого года на территории Тульской области произошло 15 ДТП с участием пассажирского легкового такси. В результате этих случаев 5 человек погибли, а 27 получили различные травмы. Только в октябре месяце в регионе произошло 4 таких ДТП. В авариях погибло 4 человека, а 10 оказались раненными.

Чтобы снизить риск таких происшествий, в Тульской области пройдет усиленных рейд ГИБДД на проверку легальности действия водителей такси. Проверка пройдет с 5 по 12 ноября.

Так, у водителей проверят документы, разрешающие перевозку пассажиров, техническое состояние автотранспорта, а также условия перевозки пассажиров, багажа, грузов.