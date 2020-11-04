В Тульской области поймали 30-летнего похитителя овец Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже овец. В отделение полиции с заявлением обратился житель деревни Подосинки. Он рассказал, что из его сарая пропали 8 овец. Ранее эти животные были размещено в интернете для продажи.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне кражи неизвестный позвонил мужчины по поводу объявления и узнал точный маршрутом до места продажи. Также, по словам местных жителей кто-то подозрительный проезжал на "Газели" поздно вечером, заклеить при этом фары. Правоохранители проверили дорожные камеры видеонаблюдения около деревни и промониторили торговые онлайн-площадки в поисках недавнего размещения подобных объявлений. Получив необходимые данные, они пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен нигде неработающий и ранее судимый 30-летний жителя г.Донского.

Мужчина же в дальнейшем сознался в содеянном, после чего был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции, а похищенных овец у него изъяли. В отношении похитителя возбудили и расследуют уголовное дело.