Тульские спасатели поучаствовали в юбилейном флешмобе с пожарными рукавами Фото: материалы пресс-служб

2 ноября сотрудники регионального МЧС устроили тематических флешмоб, посвященный юбилею МЧС России. Мероприятие прошло в пожарно-спасательном гарнизоне с участием дежурного караула в Щекинском районе.

Так, взяв в руки пожарные рукава, девять сотрудников ведомства выложили на земле надпись «МЧС – 30 лет».

Отметим, что сама праздничная дата настанет 27 декабря, однако сотрудники Министерства уже проводят тематические мероприятия, посвященные юбилею МЧС.