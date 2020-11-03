23-летний житель Тульской области спьяну разгромил кладбище в Богородицке Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке сотрудниками полиции был задержан 23-летний вандал, который разгромил местное кладбище. Как мы сообщали ранее, в октябре месяце местные жители обнаружены, что на одном из кладбищ в Богородицке повалены кресты и надгробия. Злоумышленника задержали на месте же его прошлого преступления.

Так, по предварительным подсчетам, молодой человек испортил шесть ритуальных сооружений. Выяснилось, что парень уже был ранее судим, а во время своего преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

В отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело. В рамках расследования будут установлены все детали произошедшего.