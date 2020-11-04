Туляк ограбил пожилую маму своего знакомого, унеся с собой еду Фото: Алексей ФОКИН

В Туле полицейские задержали мужчину, обворовавшего 81-летнюю жительницу Скуратовского микрорайона. У пенсионерки вытащили из дома продукты питания, когда той не было дома.

Полицейские выяснили, что к ней домой мог попасть 35-летний знакомый ее сына. В скором эта информация была подтверждена. По предварительной информации, мужчина зашёл в гости для того, чтобы выпить с сыном потерпевшей рюмашку, другую, однако товарища дома не оказалось. Сама же пенсионерка находилась недалеко от дома, поэтому дверь запирать не стала. Злоумышленник увидел, что в доме есть еда и, воспользовавшись случаем, унес продукты питания с собой.

Неработающий ранее судимый друг сына признался в содеянном. В отношении его возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».