В Туле один из продуктовых магазинов наказали за продажу просрочки

Региональный Роспотребнадзор пришел с проверкой в магазин «Продукты», что находится в Туле в доме 114а по улице Кутузова. Ранее дело о данном магазине находилось на административном расследовании из-за обращения местного жителя.

В ходе проверки выяснилось, что в торговой точке нарушались требования технических регламентов, не была соблюдена обязательная маркировка. Помимо этого в продаже обнаружили некачественные плоды и овощи, а также продукты с истекшими сроками годности.

Так, индивидуальный предприниматель получил дела об административных правонарушениях.