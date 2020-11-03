Тульским водителям напомнили о своевременной выплате административных штрафов Фото: Алексей ФОКИН

За 10 месяцев этого сотрудники тульской Госавтоинспекции выписали 925 протоколов за неуплату административного штрафа в срок. Полицейские напомнили тулякам о важности своевременной оплаты штрафов.

Так лицо, получившее административный штраф, должно выплатить его не позднее 60 дней с момента получения.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, сотрудник органов внутренних дел составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Неплательщикам может грозить:

- двукратное увеличение суммы изначального штрафа;

- передача дела судебному приставу, который вправе применить меры ограничительного и принудительного характера:

-вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации;

-ограничение на пользование должником специальным правом в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, мотоциклами, мопедами и другими);

-обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги;

-обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.

-наложение ареста на имущество должника.