В массовом ДТП под Тулой пагиб пассажир "Газели"

Вчера вечером, 2 ноября, под Тулой на Калужском шоссе произошло трагическое массовое ДТП. Так, дорогу не смогли поделить сразу пять автомобилей: грузовик, Kia Ceed и Kia Avella, Opel Corsa и «Газель».

Преджположительно, зачинщиком ДТП стал грузовой автомобиль, который сначала столкнулся с Opel, та столкнулась с «Газелью» , а потом с двумя Kia. По данным ГАИ в аварии есть погибший, им оказался пассажир «Газели». В связи с таким крупным ДТП дорога по шоссе была перекрыта. Водителям пришлось объезжать через Судаково или Косую Гору.

Все детали произошедшего устанавливаются.