В Тульской области разыскивается 19-летняя жительница Белева
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области разыскивается пропавшая 19-летняя жительница Белева. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь с поисками девушки.
19-летней Александра Акимова ушла из дома 2 ноября. На данный момент о девушке ничего неизвестно. Публикуем основные приметы пропавшей:
Рост: 154 см, телосложение полное.
Цвет волос и глаз: волосы русые до плеч и голубые глаза.
Была одета: в серое пальто до колен, голубые джинсы, черные короткие ботинки и белую шапку. С собой у пропавшей был черный рюкзак.
Девушка может нуждаться в медицинской помощи.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей — сообщите ее по телефону «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.