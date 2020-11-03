В Тульской области разыскивается 19-летняя жительница Белева Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области разыскивается пропавшая 19-летняя жительница Белева. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь с поисками девушки.

19-летней Александра Акимова ушла из дома 2 ноября. На данный момент о девушке ничего неизвестно. Публикуем основные приметы пропавшей:

Рост: 154 см, телосложение полное.

Цвет волос и глаз: волосы русые до плеч и голубые глаза.

Была одета: в серое пальто до колен, голубые джинсы, черные короткие ботинки и белую шапку. С собой у пропавшей был черный рюкзак.

Девушка может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей — сообщите ее по телефону «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.