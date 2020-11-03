3 ноября в Туле будет пасмурная погода, однако без осадков Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 ноября, в Туле ожидается пасмурная погода, однако осадков синоптики не обещают. Днем температура воздуха прогреется до +8...+10 градусов , а вечером немного опустится до +6...+8 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 4,4 м/с. Атмосферное давление будет чуть выше нормы — 750 мм.рт.ст.

Завтра, 4 ноября, в областной столице ожидается аналогичная погода — пасмурно, без осадков и +9 градусов тепла.