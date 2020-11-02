В Тульской области неизвестные расстреляли из ружья трех собак

Вчера, 1 ноября, жители Киреевского района из поселка Грецово рассказали в соцсетях об ужасающем зрелище. На улице были обнаружены трупы трех собак.

По словам очевидцев, четверолапых застрелили из охотничьего ружья, приблизительно, 31 октября. Также местные жители утверждают, что к делу может быть причастен один из депутатов тульской гордумы. Сообщение о такой жуткой находке сразу передали сотрудникам полиции, которые забрали одного из псов на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.